Похоже, наследницу «Готики» переиздадут для современных платформ
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Издание Gematsu обратило внимание, что игра Risen получила возрастной рейтинг в Германии. Похоже, проект планируют переиздать на актуальных платформах, правда, без последних консолей.
Согласно информации, игру перевыпустят для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Возможно, нас ждёт ремастер, ведь, если бы был ремейк, он наверняка бы вышел и на PS5 с Xbox Series.
Оригинальная Risen вышла в 2009 году на ПК и Xbox 360. Её издательством занималась THQ Nordic, которая выпустит и переиздание. Проект не стал таким популярным, как «Готика», однако всё равно нашёл свою аудиторию за счёт фантастического мира и интересных персонажей.
Официально о переиздании Risen ещё не говорили. Раз игре выдали рейтинг, вполне возможно, что скоро её представят.
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