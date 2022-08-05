Квентин Тарантино — о «Топ Гане: Мэверик»: не думал, что такое кино кто-нибудь снимет

В беседе с ведущими подкаста ReelBlend Квентин Тарантино поделился своим мнением по поводу «Топ Гана: Мэверик». Автору «Криминального чтива» очень понравился сиквел культового фильма 1986 года Тони Скотта, который хотел взяться за создание продолжения, однако умер всего за день до встречи с Томом Крузом.

Мне ******* [очень] понравился «Топ Ган: Мэверик». Мне кажется, это удивительный фильм.



Этот фильм, как и «Вестсайдская история» Спилберга, дарит настоящее кинематографическое зрелище, из числа тех, что я уже не ожидал увидеть. Я не думал, что такое кино ещё кто-нибудь снимет. Замечательный фильм.



К тому же, что было особенно приятно увидеть. Я так люблю творчество Тони Скотта и очень любил его самого. Ничего ближе к новому фильму Тони Скотта, чем «Мэверик», мы, наверное, уже не увидим.

Тарантино особенно отметил любовь к оригинальному фильму и подражание стилю Тони Скотта. В этом, как считает постановщик, заслуга Тома Круза.

Уважение и любовь к Тони видны тут в каждом кадре, почти в каждом принятом ими решении. И они делали это осознанно, очень здорово вплели в фильм.



Не то чтобы я высказывал Тому какие-то опасения. Всё-таки если он берётся что-то делать, то контролирует все процессы. Но я спрашивал его, как они собираются снимать «Топ Гана» без Тони Скотта. А он ответил мне: «Знаю, знаю, ты прав. Поэтому я и отказывался от продолжения столько лет, все эти годы говорил им «нет». Но мы нашли способ. Сценарист придумал хороший сюжет, и мы нашли способ, как снять этот фильм».

Несмотря на невероятные сборы «Мэверика» в $ 1,3 млрд, Тарантино не считает это показателем настоящего возвращения кинопроката в норму после пандемии. По его словам, для этого должно пройти как минимум несколько лет, чтобы можно было с уверенностью об этом говорить.