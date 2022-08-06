Все три СНГ-команды остаются в зоне плей-офф. Итоги второго дня PGL Arlington Major 2022

На PGL Arlington Major по Dota 2 завершились все матчи второго игрового дня группового этапа. В результате все три русскоязычные команды продолжают борьбу за выход в верхнюю сетку плей-офф.
В подгруппе А лидирует китайская PSG.LGD, которая пока не потеряла ни одного очка. Второе место делят представители России Virtus.pro (Outsiders) и и ещё одна команда из Поднебесной — Royal Never Give Up.
Лидером параллельной группы также является коллектив из Китая — Team Aster. Две русскоязычные команды, Natus Vincere и Team Spirit, вместе с европейской Entity занимают промежуточное 2-4 место.
Промежуточные итоги группового этапа PGL Major по Dota 2
Фото: Liquipedia.net
По итогам первого этапа PGL Arlington Major 2022 первые четыре команды каждой подгруппы отправятся в верхнюю сетку плей-офф, ещё по две — в нижнюю, остальные покинут турнир.
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