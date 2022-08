Фанаты создают мультсериал по Star Wars KOTOR на Unreal Engine 5

Фанаты Star Wars Knights of the Old Republic делают мультсериал по мотивам игры на движке Unreal Engine 5. Об этом энтузиасты сообщили после новостей о приостановке создания ремейка.

Разработкой занимается студия Unreal Cinema, которая ранее показывала короткометражные фильмы и модели из KOTOR, воссозданные на Unreal Engine 5. Теперь же умельцы объявили о целом сериале, а тизер первого эпизода под названием The Spire представили на днях. Дата премьеры пока неизвестна.

Кроме движка Unreal Engine 5, создатели мультсериала по KOTOR используют искусственный интеллект для захвата движений. В комментариях оценили подход авторов и работу художников, а некоторые назвали фанатские постановки будущим, потому что они не отменяются.

Недавно агентство Bloomberg сообщило, что создание ремейка Star Wars Knights of the Old Republic приостановили. За разработку отвечала компания Aspyr, но теперь игру могут передать другой студии.