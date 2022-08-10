Создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» уже работает над новым сериалом

Как сообщает издание Deadline, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган готовит презентацию своего нового сериала. Судя по всему, сценарист устал от Альбукерке и сеттинга наркокартелей, поэтому следующий проект описывают как жанровую драму, напоминающую «Сумеречную зону» и «Секретные материалы», над которыми Гиллиган также успел поработать.
При этом сериал нельзя охарактеризовать как чистокровную научную фантастику — события шоу развернутся в привычном для нас мире с небольшими изменениями. В центре сюжета вновь будут персонажи и их проблемы с щепоткой типичного юмора Гиллигана. Как отмечают Deadline, в очередь на презентацию уже выстроились 8-9 кинокомпаний, готовых выслушать идеи постановщика. В планы Гиллигана на данный момент входят как минимум два сезона с цельным повествованием.
15 августа состоится выход последней серии сериала «Лучше звоните Солу» — одного из лучших сериалов последнего времени по мнению зрителей и критиков. Судя по всему, первые детали будущего шоу мы узнаем уже после окончания приключений адвоката Сола Гудмана.
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