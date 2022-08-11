Билеты на The International 2022 по Dota 2 поступят в продажу 13 августа

Разработчики Dota 2 раскрыли подробности о билетах для желающих увидеть вживую матчи чемпионата мира The International 2022 в Сингапуре.
Компания Valve определила время начала продажи билетов на матчи — они станут доступны 13 августа с 5:00 по московскому времени. Приобрести заветные квитки на TI11 можно будет онлайн с помощью сервиса TicketMaster, все билеты планируется реализовать одной волной. На каждую дату можно приобрести не более пяти тикетов.
Как стало известно ранее, плей-офф The International будет разделён на две части. Первая пройдёт с 23 по 28 октября в комплексе Suntec Singapore, билет на один день стоит 88 сингапурских долларов (около 4000 рублей).
Последние же матчи турнира примет Сингапурский крытый стадион 29–30 октября. Билет на оба игровых дня обойдётся в 498 долларов, или более 21 000 рублей.
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