Боссы WB до сих пор не одобрили «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном

По данным Variety, с продолжением «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не всё так гладко. Несмотря на анонс второй части от самой WB в конце апреля, студия ещё официально не одобрила производство сиквела. Прямо сейчас Мэтт Ривз пишет сценарий, однако всё может обернуться не так, как он думает.

Дело в новых владельцах Warner Bros. — Дэвид Заслав, судя по всему, до сих пор не одобрил создание «Бэтмена 2». Скорее всего, Ривз не сомневается в будущем проекте, ведь его картина с Робертом Паттинсоном собрала в мировом прокате около $ 770 млн и пришлась по душе зрителям и прессе.

Однако, как отмечают в Variety, до выхода «Бэтмена 2» в прокат ещё как минимум несколько лет. Авторам необходимо дописать сценарий, организовать съёмки, а затем лента проведёт месяцы в режиме постпроизводства. Судя по всему, премьера продолжения состоится не раньше 2024 года.