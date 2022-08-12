Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Государство даст денег кинотеатрам России для выживания

Государство даст денег кинотеатрам России для выживания
Комментарии

Как сообщают источники «Бюллетеня кинопрокатчика», правительство отвергло предложение Ассоциации владельцев кинотеатров по введению бездоговорного управления правами на голливудские фильмы. Это значит, что в России не будет легализован показ лент западных компаний, ушедших с отечественного рынка.

Вместо этого принято решение выделить кинотеатрам прямую финансовую помощь. Пока неизвестно, какая сумма будет распределена и когда именно её выделят. Возможно, речь идёт о конце 2022 года или начале 2023 года. Судя по всему, помощь кинотеатрам от правительства — следствие коллективного письма президенту России Владимиру Путину. В нём кинотеатры попросили разработать и реализовать меры поддержки отрасли на фоне ухода западных компаний с рынка страны.

Примечательно, что весной 2022 года Министерство финансов отказало в выделении 6,5 млрд рублей на поддержку отрасли, попросив дополнительные обоснования для такой большой суммы. В «Бюллетене кинопрокатчика» считают, что финансовая помощь может быть оказана по образцу 2020 года с учётом совершенно другого масштаба трудностей, с которыми столкнулись демонстраторы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022