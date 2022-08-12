Государство даст денег кинотеатрам России для выживания

Как сообщают источники «Бюллетеня кинопрокатчика», правительство отвергло предложение Ассоциации владельцев кинотеатров по введению бездоговорного управления правами на голливудские фильмы. Это значит, что в России не будет легализован показ лент западных компаний, ушедших с отечественного рынка.
Вместо этого принято решение выделить кинотеатрам прямую финансовую помощь. Пока неизвестно, какая сумма будет распределена и когда именно её выделят. Возможно, речь идёт о конце 2022 года или начале 2023 года. Судя по всему, помощь кинотеатрам от правительства — следствие коллективного письма президенту России Владимиру Путину. В нём кинотеатры попросили разработать и реализовать меры поддержки отрасли на фоне ухода западных компаний с рынка страны.
Примечательно, что весной 2022 года Министерство финансов отказало в выделении 6,5 млрд рублей на поддержку отрасли, попросив дополнительные обоснования для такой большой суммы. В «Бюллетене кинопрокатчика» считают, что финансовая помощь может быть оказана по образцу 2020 года с учётом совершенно другого масштаба трудностей, с которыми столкнулись демонстраторы.
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