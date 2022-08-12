Эксперты подобрали лучшие настройки графики для ПК-версии «Человека-паука»

В Digital Foundry выпустили большой анализ ПК-версии «Человека-паука». Если кратко, то новая версия практически во всём идентична варианту для PS5, но имеет серьёзное преимущество при работе с трассировкой лучей — на ПК она намного лучше работает и выглядит за счёт возможности поднять качество.

И на PS5 загрузки во всех ситуациях быстрее. То, что на консоли грузится за 1,6 секунды, на ПК с NvME-накопителем со скоростью 3500 гигабайт в секунду займёт 4,3 секунды. Вдобавок на скорость загрузки влияет процессор.

Вместе с этим в DF подготовили оптимальные настройки для достижения наилучшей производительности на компьютерах, где с этим могут быть какие-то проблемы.

Качество текстур — очень высокое

Фильтрация текстур — 8x

Качество теней — высокое

Затенение — SSAO

Качество рендеринга волос — среднее

Уровень детализации — высокий

Плотность толпы — низкая

Плотность трафика — низкая

Качество глубины резкости — низкое.

Владельцы видеокарты с поддержкой трассировки лучей могут включить и рейтрейсинг:

Разрешение отражений с трассировкой — высокое

Детализация геометрии в отражениях с трассировкой — высокое

Прорисовка объектов в отражениях с трассировкой — 8 для 8-ядерных CPU и 6 для CPU с меньшим количеством ядер.