Эксперты подобрали лучшие настройки графики для ПК-версии «Человека-паука»
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В Digital Foundry выпустили большой анализ ПК-версии «Человека-паука». Если кратко, то новая версия практически во всём идентична варианту для PS5, но имеет серьёзное преимущество при работе с трассировкой лучей — на ПК она намного лучше работает и выглядит за счёт возможности поднять качество.
И на PS5 загрузки во всех ситуациях быстрее. То, что на консоли грузится за 1,6 секунды, на ПК с NvME-накопителем со скоростью 3500 гигабайт в секунду займёт 4,3 секунды. Вдобавок на скорость загрузки влияет процессор.
Вместе с этим в DF подготовили оптимальные настройки для достижения наилучшей производительности на компьютерах, где с этим могут быть какие-то проблемы.
- Качество текстур — очень высокое
- Фильтрация текстур — 8x
- Качество теней — высокое
- Затенение — SSAO
- Качество рендеринга волос — среднее
- Уровень детализации — высокий
- Плотность толпы — низкая
- Плотность трафика — низкая
- Качество глубины резкости — низкое.
Владельцы видеокарты с поддержкой трассировки лучей могут включить и рейтрейсинг:
- Разрешение отражений с трассировкой — высокое
- Детализация геометрии в отражениях с трассировкой — высокое
- Прорисовка объектов в отражениях с трассировкой — 8 для 8-ядерных CPU и 6 для CPU с меньшим количеством ядер.
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