PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание пятого дня плей-офф и прямые трансляции

Глобальный киберспортивный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 подходит к концу. На субботу запланировано три матча плей-офф — по итогам дня в борьбе за титул и главный приз в размере $ 200 тыс. останутся всего три коллектива.

Расписание PGL Arlington Major на 13 августа:

18:00, нижняя сетка. OG (Европа) — beastcoast (Перу);

21:00, верхняя сетка. PSG.LGD (Китай) — Team Spirit (Россия) ;

; 0:00, нижняя сетка. Победитель матча в 18:00 — Team Aster (Китай).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Текущее положение команд в плей-офф Фото: PGL

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир

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