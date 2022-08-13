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PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание пятого дня плей-офф и прямые трансляции

PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание пятого дня плей-офф и прямые трансляции
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Глобальный киберспортивный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 подходит к концу. На субботу запланировано три матча плей-офф — по итогам дня в борьбе за титул и главный приз в размере $ 200 тыс. останутся всего три коллектива.

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Расписание PGL Arlington Major на 13 августа:

  • 18:00, нижняя сетка. OG (Европа) — beastcoast (Перу);
  • 21:00, верхняя сетка. PSG.LGD (Китай) — Team Spirit (Россия);
  • 0:00, нижняя сетка. Победитель матча в 18:00 — Team Aster (Китай).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Текущее положение команд в плей-офф

Текущее положение команд в плей-офф

Фото: PGL

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.

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