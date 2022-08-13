PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание пятого дня плей-офф и прямые трансляции
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Глобальный киберспортивный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 подходит к концу. На субботу запланировано три матча плей-офф — по итогам дня в борьбе за титул и главный приз в размере $ 200 тыс. останутся всего три коллектива.
Расписание PGL Arlington Major на 13 августа:
- 18:00, нижняя сетка. OG (Европа) — beastcoast (Перу);
- 21:00, верхняя сетка. PSG.LGD (Китай) — Team Spirit (Россия);
- 0:00, нижняя сетка. Победитель матча в 18:00 — Team Aster (Китай).
Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.
Текущее положение команд в плей-офф
Фото: PGL
Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямой эфир
- Официальная трансляция на русском на Twitch;
- Официальная трансляция на русском во ВКонтакте;
- Официальная трансляция на английском на Twitch;
- Официальная трансляция на английском на YouTube в качестве 4K;
- Комьюнити-стрим от Александра Nix Левина;
- Комьюнити-стрим от Тимура TpaBoMaH Хафизова;
- Студия «СтарпёрХаб» от Ярослава NS Кузнецова.
Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.
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