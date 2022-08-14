«Это полная глупость». Ректор «Сколтеха» — о развитии в России связи 6G в обход 5G

В конце июля изданию «Коммерсантъ» стало известно о планах правительства по развитию сетей 6G. Сообщалось, что перейти на новый формат планируется минуя прошлое поколение — 5G. До 2025 года «Сколтех» и подведомственное Минцифры ФГБУ НИИР могут получить более 30 млрд рублей на исследование инициативы.

Новость по теме В России хотят развивать 6G-связь, хотя в стране даже нет 5G

Ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов отреагировал на планы по развитию технологий связи. По его словам, добраться до шестого поколения (6G) в стране невозможно без появления сетей 5G.

Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта.

Кулешов отметил, что «Сколтех» не запрашивал 30 млрд рублей. Сейчас перед институтом стоят «исследовательские задачи по разработке ключевых компонентов базовой станции 6G».

Что касается развития 5G, аналитики в области мобильных телекоммуникаций заявляют, что о появлении в России связи пятого поколения в ближайшие несколько лет можно забыть. Это связано как с уходом крупных поставщиков оборудования из РФ, так и с тем, что подходящий для 5G диапазон занят силовиками.