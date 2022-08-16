Вышла последняя серия сериала «Лучше звоните Солу». Вселенная «Во все тяжкие» закончена

Сегодня прошла премьера финального эпизода сериала «Лучше звоните Солу», вместе с чем к концу и подошла вселенная «Во все тяжкие». У команды больше нет планов возвращаться в этот мир — по крайней мере, сейчас. При этом все они хотят работать вместе и дальше.

«Лучше звоните Солу» — приквел «Во все тяжкие», но часть событий финального сезона происходит уже после оригинального сериала. Главный герой — адвокат Джимми Макгилла под псевдонимом Сол Гудман.

Как отмечает сам создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган, он обещал не делать новые проекты по вселенной ещё после финала «Во все тяжкие», но не смог остановиться. При этом сценарист Питер Гулд поддерживает Гиллигана, но не исключает, что все в итоге могут вернуться к этому миру, если придумают действительно стоящую историю.