На gamescom 2022 покажут новый трейлер Hogwarts Legacy — игры по «Гарри Поттеру»

Ведущий церемонии открытия gamescom 2022 Джефф Кили заявил, что фанатов «Гарри Поттера» ждёт «эксклюзивный взгляд» на ролевую игру по волшебной вселенной Hogwarts Legacy. Что именно собираются показать разработчики из Avalanche Software, пока неясно. Возможно, игроков ждёт новый ролик с кадрами игрового процесса.

Не пропустите эксклюзивный взгляд на Hogwarts Legacy во время церемонии открытия gamescom 2022 — Opening Night Live.

Открытие выставки gamescom 2022 стартует 23 августа в 21:00 мск. Это будет первый геймплейный показ игры по «Гарри Поттеру» за последние пять месяцев — прошлый геймплей авторы продемонстрировали аж в марте.

Новость по теме На выставке gamescom 2022 игроков ждут сюрпризы и неожиданные анонсы

Недавно Hogwarts Legacy отложили до 10 февраля 2023 года, хотя изначально тайтл должен был поступить в продажу до конца 2022-го. Разработчики отметили, что им нужно чуть больше времени на полировку проекта.