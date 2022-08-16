Приложение Rutube на iOS теперь доступно только жителям России

Представители Rutube объявили, что приложение видеохостинга на iOS теперь доступно только в России. Решение было принято для того, «чтобы большинство русскоязычных пользователей сервиса могли скачать приложение для любого устройства», включая iPhone. Пользователи из других стран смогут смотреть видео только в веб-версии. Тем, кто скачал приложение до этого, «вероятно, будут доступны обновления».

В Rutube отметили, что были вынуждены пойти на этот шаг из-за Apple. Ранее американская компания потребовала скрыть видео российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделать его доступным только для российских пользователей. Тогда Rutube скрыл приложение в AppStore для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси.

Прямо сейчас на Rutube выкладывают видео многие российские СМИ и блогеры, чьи каналы заблокировал YouTube. Среди них — Первый канал, «Россия-1», НТВ, RT, «Спас», Владимир Соловьёв и Дмитрий «Гоблин» Пучков.