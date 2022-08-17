Слив: Call of Duty: Warzone 2 выпустят в ноябре, а дату выхода Diablo 4 назовут в декабре
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На Reddit появилось расписание важных событий для Activision Blizzard на 2022 год, где среди прочего есть интересные даты. Итак:
- Call of Duty: Warzone 2 выйдет 16 ноября — через 20 дней после Modern Warfare 2.
- Препатч World of Warcraft: Dragonflight выпустят 25 октября.
- Сама WoW: Dragonflight выйдет 28 ноября.
- Дату выхода Diablo 4 назовут 8 декабря на The Game Awards. Тогда же стартуют предзаказы.
В целом информация сходится с ожиданиями. Скорее всего, Warzone 2 запустят вместе со стартом первого сезона Modern Warfare 2 — он как раз происходит в течение первого месяца после премьеры шутера. А Diablo 4 должна выйти до конца июня 2023-го — так что анонс даты в декабре видится разумным.
У Blizzard в этом году ещё одно важное событие — 4 октября выйдет Overwatch 2.
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