Разработчик игр Nexters продал свой бизнес в России всего за 500 рублей

Как сообщает издание CNews, игровая компания Nexters продала весь свой бизнес в России всего за 500 рублей. Так, 100% акций Nexters Studio ушли за 200 рублей, Nexters Online — за 100 рублей, Lightmap — также за 100 рублей, 70% в Gamepositive — за 100 рублей.

Компания оценила общий убыток от продажи бизнеса в России в $ 2,17 млн. На её счетах также находилось $ 7,7 млн — таким образом, общий убыток Nexters от ухода из России составил $ 9,85 млн. Nexters купила Nexters Online и Nexters Studio в начале 2021 года за $ 1,25 млн (76,3 млн рублей); Lightmap — в начале 2022-го за $ 150 тыс. (9,2 млн рублей), 70% в Gamepositive — в конце 2021-го, сумма сделки неизвестна.

29 июня Nexters уволила 235 человек — почти четверть всей команды. Генеральный директор Андрей Фадеев объяснил это «рядом негативных внешних факторов» — ростом инфляции, изменениями в правилах конфиденциальности и «недавними геополитическими событиями». Чуть позже компания передала бизнес в России местному топ-менеджменту.

Nexters прежде всего известна как разработчик мобильных игр — в первую очередь, Hero Wars. Компания входит в пятёрку крупнейших независимых создателей хитов для смартфонов в Европе.