Разработчик игр Nexters продал свой бизнес в России всего за 500 рублей

Как сообщает издание CNews, игровая компания Nexters продала весь свой бизнес в России всего за 500 рублей. Так, 100% акций Nexters Studio ушли за 200 рублей, Nexters Online — за 100 рублей, Lightmap — также за 100 рублей, 70% в Gamepositive — за 100 рублей.
Компания оценила общий убыток от продажи бизнеса в России в $ 2,17 млн. На её счетах также находилось $ 7,7 млн — таким образом, общий убыток Nexters от ухода из России составил $ 9,85 млн. Nexters купила Nexters Online и Nexters Studio в начале 2021 года за $ 1,25 млн (76,3 млн рублей); Lightmap — в начале 2022-го за $ 150 тыс. (9,2 млн рублей), 70% в Gamepositive — в конце 2021-го, сумма сделки неизвестна.
29 июня Nexters уволила 235 человек — почти четверть всей команды. Генеральный директор Андрей Фадеев объяснил это «рядом негативных внешних факторов» — ростом инфляции, изменениями в правилах конфиденциальности и «недавними геополитическими событиями». Чуть позже компания передала бизнес в России местному топ-менеджменту.
Nexters прежде всего известна как разработчик мобильных игр — в первую очередь, Hero Wars. Компания входит в пятёрку крупнейших независимых создателей хитов для смартфонов в Европе.
- 17 августа 2022
-
15:23
-
14:51
-
14:27
-
13:58
-
13:57
-
13:46
-
13:33
-
13:02
-
12:37
-
12:07
-
11:46
-
11:08
-
11:00
-
10:40
-
10:17
-
10:03
-
09:47
- 16 августа 2022
-
20:49
-
20:15
-
19:44
-
19:37
-
19:11
-
18:53
-
18:31
-
18:24
-
17:52
-
17:23
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:15
-
15:30
-
15:12
-
14:58
-
14:23