«Мы восхваляем наркоторговцев?» В США осудили статуи героев сериала «Во все тяжкие»

В конце июля в Альбукерке, штат Нью-Мексико, установили памятники Джесси Пинкману и Уолтеру Уайту — главным героям сериала «Во все тяжкие». Шоу на протяжении пяти сезонов рассказывало историю больного раком учителя и его ученика, которые вместе начинают производить наркотики.

Как изначально и предполагал создатель сериала Винс Гиллиган, в городе нашлись те, кому идея по установке памятников не понравилась. Речь идёт о ведущих на радио — Эдди Арагоне и представителе республиканской партии Роде Монтойе. Последний признал, что статуи помогут всему штату деньгами из-за наплыва туристов, однако восхваление преступников, пускай и из вымышленного произведения, ему совсем не нравится.

Я рад, что Нью-Мексико обогатится, но что, серьёзно? Мы буквально восхваляем производителей метамфетамина?

По словам Арагона, подобные персонажи — совсем не то, чем Альбукерке должен был прославиться. Он отметил, что сперва местное правительство демонтировало статую Хуана де Оньяте — испанского конкистадора и первого губернатора штата, а теперь и вовсе установило памятники обыкновенным наркоторговцам.

Сперва в Нью-Мексико демонтируют статую Хуана де Оньяте, а затем устанавливают памятники Джесси Пинкману и Уолтеру Уайту. Мы дошли до точки, когда стало вполне обыденным избавляться от статуй важных исторических личностей в пользу вымышленных персонажей, которые занимаются торговлей наркотиками.

Мэр Альбукерке Тим Келлер уже заявил, что статуи окажут исключительно положительное влияние на весь штат благодаря туристам. Чиновник отметил, что город в «Во все тяжкие» — такой же герой, как и его персонажи, поэтому он не считает памятники чем-то зазорным.