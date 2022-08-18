Месяцами владельцы PS5 не могут нормально поиграть в Modern Warfare из-за Warzone

Уже несколько месяцев владельцы PlayStation 5 сталкиваются с невозможностью сыграть в Call of Duty: Modern Warfare. Для запуска кампании, кооператива или мультиплеера требуется загрузить специальные наборы данных, однако при попытке установки появляются сообщения о приостановке инсталляции.

Почему? В общем-то, этого не знает даже Activision, на сайте поддержки которой уже давно висит сообщение с описанием проблемы, но никаких действий для её решения до сих пор не принято.

Игроки по всему миру в целом недовольны тем, каким образом Call of Duty: Warzone стала основой клиента Modern Warfare. Даже если вам не нужна королевская битва, для запуска любого режима Modern Warfare придётся держать эту базу установленной — отдельно загрузить MW никак не получится.

Количество дополнительных загрузок превышает все мыслимые пределы

Ситуация ухудшается за счёт того, что для Warzone постоянно выходят новые патчи, из-за которых приходится переустанавливать наборы данных. И вот тут проблемы со сложностью по загрузке пакетов обостряются. На ситуацию уже обратили внимание даже большие западные СМИ вроде Eurogamer.

Фанаты и журналисты надеются, что Activision извлекла урок и не станет включать Warzone 2 в клиент Modern Warfare 2, а может, даже исключит оригинальную Warzone из клиента Modern Warfare. Хотя в такой исход уже совсем не верится.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но предзаказавшие смогут пройти сюжетную кампанию на неделю раньше. Запуск Warzone 2, если верить утечкам, случится 16 ноября.