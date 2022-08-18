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Call of Duty: Warzone уничтожает Modern Warfare изнутри

Месяцами владельцы PS5 не могут нормально поиграть в Modern Warfare из-за Warzone
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Уже несколько месяцев владельцы PlayStation 5 сталкиваются с невозможностью сыграть в Call of Duty: Modern Warfare. Для запуска кампании, кооператива или мультиплеера требуется загрузить специальные наборы данных, однако при попытке установки появляются сообщения о приостановке инсталляции.

Почему? В общем-то, этого не знает даже Activision, на сайте поддержки которой уже давно висит сообщение с описанием проблемы, но никаких действий для её решения до сих пор не принято.

Игроки по всему миру в целом недовольны тем, каким образом Call of Duty: Warzone стала основой клиента Modern Warfare. Даже если вам не нужна королевская битва, для запуска любого режима Modern Warfare придётся держать эту базу установленной — отдельно загрузить MW никак не получится.

Количество дополнительных загрузок превышает все мыслимые пределы

Количество дополнительных загрузок превышает все мыслимые пределы

Ситуация ухудшается за счёт того, что для Warzone постоянно выходят новые патчи, из-за которых приходится переустанавливать наборы данных. И вот тут проблемы со сложностью по загрузке пакетов обостряются. На ситуацию уже обратили внимание даже большие западные СМИ вроде Eurogamer.

Фанаты и журналисты надеются, что Activision извлекла урок и не станет включать Warzone 2 в клиент Modern Warfare 2, а может, даже исключит оригинальную Warzone из клиента Modern Warfare. Хотя в такой исход уже совсем не верится.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но предзаказавшие смогут пройти сюжетную кампанию на неделю раньше. Запуск Warzone 2, если верить утечкам, случится 16 ноября.

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