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Авторы Hogwarts Legacy предлагают насладиться окрестностями Хогвартса под звуки природы

Авторы Hogwarts Legacy предлагают насладиться окрестностями Хогвартса под звуки природы
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Разработчики Hogwarts Legacy, ролевой игры по «Гарри Поттеру», продолжают рекламировать проект с помощью ASMR-роликов. В этот раз авторы выпустили 20-минутное видео с окрестностями Хогвартса — судя по всему, речь идёт о деревушке Хогсмид, которая расположена совсем близко к величественному замку.

Пользователи могут не только расслабиться под приятные звуки природы, но и оценить впечатляющий уровень графики проекта. Что касается полноценного показа, то новый геймплей покажут уже на церемонии открытия gamescom 2022 — Opening Night Live. Фестиваль стартует 23 августа в 21:00 мск.

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На gamescom 2022 покажут новый трейлер Hogwarts Legacy — игры по «Гарри Поттеру»

Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля 2023 года на ПК и консолях. Изначально тайтл должен был поступить в продажу до конца 2022-го, однако разработчикам понадобилось чуть больше времени на полировку проекта.

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