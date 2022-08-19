Авторы Farthest Frontier не добавили в игру церкви, чтобы избежать конфликтов религий

9 августа в раннем доступе Steam вышла Farthest Frontier — градостроительный симулятор про жизнь в Средневековье. Игрок должен добывать ресурсы, улучшать поселение и следить за тем, чтобы жители ни в чём не нуждались. Проект разрабатывают Crate Entertainment — авторы экшенов Grim Dawn и Titan Quest.
Спустя некоторое время игроки заметили, что в игре нет ни одного религиозного строения: будь то церквей, часовен и других подобных зданий. В сообществе проекта в Steam игроки начали обсуждать эту тему и высказывать свои предположения по этому поводу. Многих удивило отсутствие церквей, ведь в те годы это было крайне важное место для жителей по всей Европе.
Чуть позже разработчики из Crate Entertainment ответили на вопросы игроков. По словам одного из создателей, авторы намеренно не добавили в игру церкви для того, чтобы избежать возможных конфликтов между пользователями. Разработчики не против добавить этот элемент в игру, однако лишь в том случае, если пользователи смогут вручную настраивать вероисповедание жителей, выбирая название религии и бонусы — примерно как в Civilization.
Если мы когда-нибудь добавим какую-то систему религий в игру, то это будет система, в которой пользователи смогут настроить религию и выбрать её бонусы и особенности. Вокруг религий реального мира слишком много багажа и драмы.
При этом у разработчиков пока нет точных сроков по выходу религиозного обновления. Вряд ли подобный апдейт выйдет в ближайшее время.
- 19 августа 2022
-
16:05
-
16:03
-
15:38
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
14:13
-
13:56
-
13:54
-
13:36
-
13:08
-
12:38
-
11:50
-
11:09
-
10:46
-
10:33
-
10:22
-
10:01
-
09:48
- 18 августа 2022
-
20:43
-
20:10
-
19:32
-
19:31
-
19:17
-
19:01
-
18:35
-
18:06
-
17:45
-
17:37
-
17:29
-
17:24
-
17:01
-
16:29
-
15:59
-
15:57