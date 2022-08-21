Около 10% россиян интересуются киберспортом — почти все они играют сами

По данным исследования Mediascope, 10% граждан России в возрасте от 12 до 64 лет проявляют активный интерес к киберспортивным турнирам. В городах с населением от 700 тысяч человек доля любителей компьютерных баталий достигает 12%, а в Москве доходит до 14%.

При этом почти все эти люди хотя бы раз в неделю запускают видеоигры самостоятельно, а каждый пятый принимает участие в киберспортивных турнирах. Всего играми интересуется около 69% россиян.

В основном соревнования по компьютерному спорту привлекают молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Наиболее низок процент вовлечённости в киберспорт среди несовершеннолетних и тех, кто старше 45 лет.

Авторы исследования отмечают, что среди геймеров ситуация иная: игры запускает примерно одинаковый процент представителей всех возрастов.