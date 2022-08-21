Около 10% россиян интересуются киберспортом — почти все они играют сами

По данным исследования Mediascope, 10% граждан России в возрасте от 12 до 64 лет проявляют активный интерес к киберспортивным турнирам. В городах с населением от 700 тысяч человек доля любителей компьютерных баталий достигает 12%, а в Москве доходит до 14%.
При этом почти все эти люди хотя бы раз в неделю запускают видеоигры самостоятельно, а каждый пятый принимает участие в киберспортивных турнирах. Всего играми интересуется около 69% россиян.
В основном соревнования по компьютерному спорту привлекают молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Наиболее низок процент вовлечённости в киберспорт среди несовершеннолетних и тех, кто старше 45 лет.
Авторы исследования отмечают, что среди геймеров ситуация иная: игры запускает примерно одинаковый процент представителей всех возрастов.
- 21 августа 2022
-
13:56
-
13:50
-
13:32
-
12:58
-
12:43
-
12:33
-
09:55
- 20 августа 2022
-
22:05
-
20:31
-
19:17
-
18:51
-
18:12
-
17:31
-
16:58
-
16:42
-
16:06
-
16:02
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:26
-
14:18
-
13:57
-
13:51
-
13:26
-
12:51
-
12:35
- 19 августа 2022
-
23:26
-
21:46
-
20:57
-
20:44
-
20:42
-
19:42
-
19:05
-
18:38