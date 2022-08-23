Провальная Saints Row уже появилась на торрентах

23 августа состоялся релиз Saints Row — перезапуска серии экшенов про банду «Святых». Судя по всему, игра не была защищена Denuvo, поэтому новинка уже утекла на торренты.

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Тем временем критики просто уничтожили игру за отсутствие инноваций, множество технических проблем и багов, унылый и старомодный открытый мир, а также слабый уровень производительности и невероятно скучный сюжет. Такое ощущение, будто экшену вообще нечем похвастаться, однако автор Polygon считает, что проект точно придётся по душе фанатам первой и второй частей.

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Больше всего после релиза пострадали акции Embracer Group — за день они подешевели на 7%. Для компании это важный релиз, поскольку у неё всё ещё не так много крупнобюджетных игр.