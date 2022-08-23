За 10 дней до премьеры Amazon показала большой трейлер «Властелина колец»
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Amazon выпустила новый полноценный трейлер сериала «Властелина колец: Кольца власти», который идёт практически три минуты. Премьера шоу состоится уже 2 сентября, причём сразу же выпустят целых две серии.
События «Колец власти» разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В Amazon обещают показать эпоху, когда были сформированы «великие силы», а королевства процветали и разорялись.
Антагонистом выступит «величайший злодей», вышедший из-под пера Толкина, который погрузит весь мир во тьму. Главными героями же станут как знакомые герои, так и совершенно новые персонажи.
При этом фанаты «Властелина колец» относятся к премьере с осторожностью — многое из показанного им очень уж не нравится.
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