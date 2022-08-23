OG и Secret не проиграли ни одной карты в первый день ESL One Malaysia по Dota 2

Завершились все матчи первого игрового дня ESL One Malaysia 2022 по Dota 2. Каждая команда провела по две bo2-серии (четыре карты).

В группе А обошлось без сенсаций: европейские Team Secret и Entity Gaming, а также Team Aster из Китая выиграли все свои матчи и существенно оторвались от трёх аутсайдеров.

Фото: Liquipedia.net

Во второй подгруппе максимального результата смогла добиться только OG. В то же время шведский состав Team Liquid неожиданно смог набрать только одно очко из четырёх.

Фото: Liquipedia.net

Матчи групповой стадии продолжатся 24 и 25 августа. По две лучшие команды продолжат выступления в верхней сетке плей-офф, ещё по две — в нижней, пятое и шестое места каждой группы покинут турнир.

ESL One Malaysia 2022 проходит в Гентинге с 23 по 28 августа. Участники разыгрывают $ 400 тыс.