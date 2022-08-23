Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирована новая игра по «Дюне» — Dune: Awakening

Анонсирована новая игра по «Дюне» — Dune: Awakening
Комментарии

На Opening Night Live показали трейлер Dune: Awakening — мультиплеерного выживача в открытом мире от разработчиков Conan Exiles. Её действие развернётся на Арракисе из произведений Фрэнка Герберта «Дюна». Это уже второй проект по вселенной за последние годы.

У проекта уже есть страница в Steam. Авторы обещают погрузить игроков в мир «Дюны»: пользователям предстоит добывать материалы, исследовать секреты вселенной и даже основывать собственные кланы. Судя по всему, нас ждёт что-то в духе Rust с суровыми условиями пустынной планеты. Кроме того, игроки смогут улучшать определённые навыки и совершенствовать своё восприятие.

У Dune: Awakening пока нет даты выхода. Судя по всему, её не стоит ждать в этом году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022