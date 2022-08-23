Первый геймплей The Expanse — игры по мотивам сериала «Пространство»
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На выставке Opening Night Live показали первый геймплей The Expanse — видеоигры по мотивам космического сериала «Пространство». Авторы обещают более глубокий взгляд на вселенную шоу и действительно личную историю. За разработку отвечает Telltale Games, создатели The Walking Dead и Wolf Among Us, а также Deck Nine — авторы Life is Strange: True Colors.
Игра расскажет про капитана Камину Драммер, которая отправляется на поиски драгоценного артефакта на окраине пояса «Артемида». Разработчики обещают ставить игроков перед нелёгкими выборами и рассказать действительно интересную историю.
Релиз The Expanse состоится летом 2023 года. Разработчики пока не готовы говорить о списке платформ и углубляться в геймплейные подробности.
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