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Team Secret и Aster обеспечили себе места в топ-3 по итогам ESL One Malaysia по Dota 2

Team Secret и Aster обеспечили себе места в топ-3 по итогам ESL One Malaysia по Dota 2
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Завершились матчи первого раунда плей-офф на турнире ESL One Malaysia 2022 по Dota 2. По итогам третьего игрового дня определились все участники стадии на вылет, а также оба участника финала верхней сетки.

В европейском дерби Team Secret оказалась сильнее OG. Две карты команды вели упорную борьбу и занесли в свой актив по сету, но в решающей игре «секретные» смогли получить лучших героев на стадии драфта и уверенно реализовали это преимущество.

Dota 2. ESL One Malaysia 2022. 1/2 финала (верхняя сетка)
25 августа 2022, четверг. 13:00 МСК
OG
Окончен
1 : 2
Team Secret

Второй полуфинал завершился победой фаворита — китайская Team Aster испытала проблемы лишь во втором сете, который Fnatic удалось затянуть в позднюю стадию. Первая и третья игры закончились безоговорочным успехом Aster.

Dota 2. ESL One Malaysia 2022. 1/2 финала (верхняя сетка)
25 августа 2022, четверг. 13:00 МСК
Team Aster
Окончен
2 : 1
Fnatic

Завтра на турнире в Гентинге состоятся три матча нижней сетки плей-офф. Сначала пройдут две серии первого раунда, а затем Fnatic встретится с победителем встречи между Entity и Team SoloMid.

Фото: liquipedia.net

ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 проходит с 23 по 28 августа. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 400 тыс.

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