В Турции сильно подорожала Call of Duty: Modern Warfare 2

Activision подняла цены на ПК-версию Call of Duty: Modern Warfare 2 в Турции. Наша проверка показала, что на консолях игру всё ещё продают по прежней цене, однако и там вскоре наверняка поднимут цены.

Если до этого шутер продавали за 699 турецких лир, что в прямой конвертации около 2300 рублей, то теперь базовое издание отдают за 1099 лир — это уже около 3650 рублей. Учитывая неизбежные комиссии, итоговая стоимость явно превысит 4000 рублей, а скорее всего, и больше.

Премиальное издание Vault подорожало с 869 до 1499 лир, то есть с 2900 до 5000 рублей без учёта комиссий. На консолях старые цены ещё сохраняются, поэтому желающим стоит задуматься, не оформить ли предварительный заказ пораньше.

Цены в турецком PS Store

Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но обладатели комплектов предзаказа получат доступ к сюжетной кампании уже 20 октября. Выход Warzone 2 ожидается 16 ноября.