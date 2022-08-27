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OG и Team Secret сыграют в финале нижней сетки ESL One Malaysia по Dota 2

OG и Team Secret сыграют в финале нижней сетки ESL One Malaysia по Dota 2
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По итогам предпоследнего игрового дня ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 определилась тройка призёров — титул и главный приз в размере $ 175 тыс. в воскресенье разыграют OG, Team Secret и Team Aster.

Участие в финальном матче турнира себе сегодня обеспечила Team Aster из Китая, обыграв европейский коллектив Team Secret. Главная встреча дня неожиданно завершилась почти без борьбы — 2:0.

Dota 2. ESL One Malaysia 2022. Финал (верхняя сетка)
27 августа 2022, суббота. 11:30 МСК
Team Aster
Окончен
2 : 0
Team Secret

Второй финалист определится в споре между двумя командами из Европы. Матч между OG и Team Secret состоится завтра, 28 августа в 7:00 по московскому времени. После небольшой паузы будет сыгран гранд-финал в формате до трёх побед.

Фото: ESL

ESL One Malaysia 2022 проходит с 23 по 28 августа. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 400 тыс.

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