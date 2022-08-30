Бумыч отказался от места в новой команде — она может сыграть на чемпионате мира по CS:GO

Игрок европейской команды BenchedHeroes по CS:GO Родион fear Смык рассказал, что при формировании состава хотели пригласить на позицию опорника экс-капитана Natus Vincere Кирилла Boombl4 Михайлова.

По словам воспитанника академии NAVI, они планировали построить ростер из известных игроков, однако Бумыч по какой-то причине отказался выступать за европейский микс.

Была идея — сделать хайповую команду. Мы Бумычу писали, но он не захотел. Он тогда трек записывал.



Как делили бы с ним обязанности капитана? Да ничего страшного, я могу на всех ролях играть. Просто нам нужен был опорник, а он хороший опорник на бумаге. Я бы подстроился, там не тяжело… Возможно, он, конечно, не был заинтересован: прыжок из NAVI в BenchedHeroes так себе звучит.

После ухода из NAVI в мае Кирилл Boombl4 Михайлов неоднократно заявлял о желании продолжить профессиональную карьеру, но так и не нашёл команду перед квалификацией на чемпионат мира IEM Rio Major 2022.

BenchedHeroes с fear и Aunkere выиграла открытую квалификацию на главный турнир по CS:GO и сыграет в предварительном раунде (RMR) на Мальте. Команда попала в одну группу с Natus Vincere.