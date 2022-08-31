В коллекционку Atomic Heart войдёт огромная модель робота из игры
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Разработчики Atomic Heart из российской студии Mundfish показали большую модель робота, который станет одним из боссов игры. Также, как утверждается, она войдёт в состав коллекционного издания шутера.
В небольшом ролике можно увидеть модель робота. Она действительно впечатляет проработкой деталей и своим размером. В сообществе Atomic Heart отметили, что, скорее всего, коллекционное издание будет очень дорогое.
Действие проекта развернётся в СССР 50-х годов, где главный герой, агент КГБ, будет вынужден сражаться с восставшими машинами и выжить.
Atomic Heart должна выйти на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One до конца 2022 года. Шутер также пополнит библиотеку Game Pass в день релиза. Точная дата релиза станет известна позже.
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