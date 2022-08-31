В коллекционку Atomic Heart войдёт огромная модель робота из игры

Разработчики Atomic Heart из российской студии Mundfish показали большую модель робота, который станет одним из боссов игры. Также, как утверждается, она войдёт в состав коллекционного издания шутера.

В небольшом ролике можно увидеть модель робота. Она действительно впечатляет проработкой деталей и своим размером. В сообществе Atomic Heart отметили, что, скорее всего, коллекционное издание будет очень дорогое.

Действие проекта развернётся в СССР 50-х годов, где главный герой, агент КГБ, будет вынужден сражаться с восставшими машинами и выжить.

Atomic Heart должна выйти на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One до конца 2022 года. Шутер также пополнит библиотеку Game Pass в день релиза. Точная дата релиза станет известна позже.