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Зрители насмехаются над интро сериала по «Властелину колец». Но это не интро сериала

Зрители насмехаются над интро сериала по «Властелину колец». Но это не интро сериала
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Утром 1 сентября начал вируситься короткий ролик по мотивам сериала «Властелину колец: Кольца власти». В нём персонажи появляются один за другим на чёрном фоне. Кто-то сообщил, что это вступительный ролик самого сериала, после чего новость разлетелась по всему интернету.

Фанаты гневно издевались над видео, недоумевая, что это дешёвая заставка для самого дорогого сериала в истории — ролик и правда напоминает типичные российские сериалы для людей постарше. Посмотрите сами!

Однако спешим развеять миф: ролик создан для августовского номера журнала Entertainment Weekly. И вышел он уже месяц назад. Впрочем, вряд ли многих это знание успокоит — пока вокруг премьеры «Колец власти» в основном негатив. Оправдается ли он после завтрашней двухчасовой премьеры — узнаем совсем скоро.

Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём! Сериал по «Властелину колец» может выступить на уровне трилогии фильмов. Это мы ждём!
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