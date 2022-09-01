Зрители насмехаются над интро сериала по «Властелину колец». Но это не интро сериала

Утром 1 сентября начал вируситься короткий ролик по мотивам сериала «Властелину колец: Кольца власти». В нём персонажи появляются один за другим на чёрном фоне. Кто-то сообщил, что это вступительный ролик самого сериала, после чего новость разлетелась по всему интернету.

Фанаты гневно издевались над видео, недоумевая, что это дешёвая заставка для самого дорогого сериала в истории — ролик и правда напоминает типичные российские сериалы для людей постарше. Посмотрите сами!

Однако спешим развеять миф: ролик создан для августовского номера журнала Entertainment Weekly. И вышел он уже месяц назад. Впрочем, вряд ли многих это знание успокоит — пока вокруг премьеры «Колец власти» в основном негатив. Оправдается ли он после завтрашней двухчасовой премьеры — узнаем совсем скоро.