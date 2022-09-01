NS о призовом фонде The International 11: собрать $ 40 млн, как в прошлом году, невозможно
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Популярный стример и аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов в подкасте «Штормовой Улит» поделился своими мыслями о том, каким может быть призовой фонд турнира The International в этом году.
По мнению NS, в этом году чемпионат мира по Dota 2 не сможет похвастать рекордом по призовым в киберспорте, как происходило в предыдущие годы.
Остался месяц до TI11 и два месяца до его конца. Собрать столько же денег, собрать $ 40 млн, как в прошлом году, невозможно физически, мне кажется. Плюс ещё из России просто так Steam не пополнить… Что они должны для этого сделать? Half-Life 3 за 5 000 уровней дать или что?
Кузнецов также поддержал идею снижения призового фонда турнира.
Не удивлюсь, если Valve захочет с этого года сделать фиксированный призовой фонд The International. И я двумя руками «за», чтобы не было космических призовых, а было просто $ 5-10 млн. Чтобы и весь остальной сезон чувствовался чем-то существенным.
Valve пока не объявляла, каким будет призовой фонд The International 2022. Ранее на каждом турнире команды зарабатывали всё больше и больше в связи с покупками Боевого пропуска. На Ti10 участники разыграли более $ 40 млн.
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