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Кто покажет квалификации The International 2022 на русском языке

Квалификации The International 2022 на русском языке покажет студия FISSURE
Алексей Lex Филиппов
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Студия FISSURE проведёт официальную русскоязычную трансляцию региональных отборочных турниров перед The International 2022 по Dota 2. Эфиры пройдут на канале BetBoom на Twitch, а также в сообществе Dota 2 ВКонтакте.

Компания также получила эксклюзивные права на освещение стадии Last Chance Qualifier и группового этапа турнира, которые пройдут в Сингапуре в октябре. Кто покажет матчи плей-офф на русском языке, пока неизвестно — скорее всего, Valve соберёт собственную команду из представителей разных студий.

Фото: FISSURE

FISSURE уже подтвердила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать квалификацию к The International 2022 на официальной трансляции. Туда вошли:

  • Владимир DoubleD Вылегжанин;
  • Никита Zais Захаров;
  • Никита Sheyl Демешов;
  • Рустам Adekvat Мавлютов;
  • Алексей Lex Филиппов;
  • Дмитрий Inmate Филинов;
  • Владимир PGG Аносов;
  • Ринат KingR Абдуллин;
  • Максим Shachlo Абрамовских;
  • Алексей nongrata Васильев.

Региональные отборочные на чемпионат мира по Dota пройдут с 3 по 18 сентября.

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