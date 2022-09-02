Квалификации The International 2022 на русском языке покажет студия FISSURE

Студия FISSURE проведёт официальную русскоязычную трансляцию региональных отборочных турниров перед The International 2022 по Dota 2. Эфиры пройдут на канале BetBoom на Twitch, а также в сообществе Dota 2 ВКонтакте.

Компания также получила эксклюзивные права на освещение стадии Last Chance Qualifier и группового этапа турнира, которые пройдут в Сингапуре в октябре. Кто покажет матчи плей-офф на русском языке, пока неизвестно — скорее всего, Valve соберёт собственную команду из представителей разных студий.

Фото: FISSURE

FISSURE уже подтвердила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать квалификацию к The International 2022 на официальной трансляции. Туда вошли:

Владимир DoubleD Вылегжанин;

Никита Zais Захаров;

Никита Sheyl Демешов;

Рустам Adekvat Мавлютов;

Алексей Lex Филиппов;

Дмитрий Inmate Филинов;

Владимир PGG Аносов;

Ринат KingR Абдуллин;

Максим Shachlo Абрамовских;

Алексей nongrata Васильев.

Региональные отборочные на чемпионат мира по Dota пройдут с 3 по 18 сентября.