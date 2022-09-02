Слух: в Call of Duty Modern Warfare 2 вернут все карты из оригинала

Известный инсайдер Hope, информация которого ранее много раз подтверждалась, рассказал, что Infinity Ward добавит в новую Call of Duty: Modern Warfare 2 все карты из оригинального боевика 2009 года. По словам блогера, карты могут появиться как на старте продаж, так и в течение двухлетней поддержки шутера…

Интересная информация, которую я получил от надёжного источника. Infinity Ward планирует добавить все или почти все карты из оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2 в перезапуск сразу после его релиза. Есть вероятность, что они станут доступны лишь на второй год поддержки шутера.

На этой неделе в Сеть утекли геймплейные кадры сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2. В видео можно увидеть погоню и отрывки из других сцен.

Modern Warfare 2 выходит 28 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Те, кто оформил предзаказ, получат доступ к сюжету игры на восемь дней раньше — 20-го числа.