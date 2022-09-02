Танос, Алладин, Симба — какими ещё именами диснеевских персонажей называют детей?

Танос — имя одного из известнейших антагонистов вселенной Marvel. И оно вошло в топ-10 самых популярных среди современных детей. Об этом стало известно из нового исследования компании Organic Baby Formula. Аналитики обновили длинный список самых популярных имён, которые родители дают новорождённым.

Ранее Танос находился на 2892-й позиции индекса. Его популярность начала стремительно расти вскоре после выхода блокбастера «Мстители: Война бесконечности», где персонаж одолел команду супергероев и собрал все камни бесконечности.

Сейчас Танос — девятое по популярности имя для детей среди персонажей, принадлежащих компании Disney. На первом месте Квилл — это имя «Звёздного Лорда», главного героя «Стражей Галактики». В топ-10 также вошли имена Рэй, Алладин, Симба, Мерида, Тимон и другие.

Топ-10 имён героев Disney, в честь которых современные родители называют своих детей: