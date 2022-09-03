У сиквела Tales from the Borderlands появился первый геймплей — целых 18 минут

Gearbox презентовала новый геймплейный ролик адвенчуры New Tales from the Borderlands, а также видео, в котором представлены главные действующие лица.
В геймплейном ролике показано, как трое героев в канализации Прометеи пробираются к спящему Хранилищу, попутно давая отпор бойцам Тедиора. New Tales from the Borderlands — прямой наследник Tales from the Borderlands, которую разработала студия Telltale Games. В новом приключении игрокам предстоит принимать решения, влияющие на дальнейшее развитие сюжета.
Помимо вариативных вариантов ответов в общении с персонажами, в игре будут QTE и стелс-эпизоды, которые отсылают к серии Metal Gear Solid, а также битвы между коллекционными фигурками, которые надо будет собирать на локациях.
Трейлер персонажей знакомит с новыми героями — Франой, Октавио, Ану и другими.
New Tales From the Borderlands выходит 21 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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