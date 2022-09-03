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Для Atomic Heart показали ключевой постер

Для Atomic Heart показали ключевой постер
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Администраторы посвящённой Atomic Heart фанатской группе в VK опубликовали короткий ролик, демонстрирующий ещё один ключевой арт ретрофутуристического экшена. Есть вероятность, что на видео — финальная версия обложки, которая, возможно, украсит дисковые издания игры.

На этой неделе также стало известно, что в состав самых дорогих коллекционных изданий Atomic Heart войдёт огромная модель робота, который фигурирует в игре как один из боссов. А в конце августа авторы шутера презентовали новый большой геймплейный трейлер проекта, где протагонист под песню «Звёздное лето» певицы Аллы Пугачёвой воюет с вражескими роботами.

Mundfish обещает выпустить Atomic Heart на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One до конца 2022 года. Игра также пополнит библиотеку Game Pass в день релиза. Точную дату премьеры авторы сообщат позже.

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