Нил Гейман остро воспринял критику Илоном Маском сериала по «Властелину колец»
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Сериалу «Властелин колец: Кольца власти» не удалось поразить каждого зрителя и критика, зато шоу вызвало бурные обсуждения в Сети, которые растянутся ещё на многие недели.
О сериале успел высказаться даже Илон Маск. Он раскритиковал шоу, сказав, что автор трилогии «Властелин колец» и «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкин «переворачивается в гробу». На это высказывание отреагировал писатель Нил Гейман, который ранее назвал хейтеров шоу расистами.
По словам Геймана, Маску не стоит лезть в ту сферу, в которой он совсем не разбирается. Ведь сам Гейман не лезет в его дела с «Твиттером».
Илон Маск не приходит ко мне за советом о том, как ощутить провал от попытки купить «Твиттер», и я не обращаюсь к нему за критикой фильмов, сериалов или литературы.
Для просмотра уже доступны два эпизода. Третий выйдет 9 сентября.
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