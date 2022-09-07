Нил Гейман остро воспринял критику Илоном Маском сериала по «Властелину колец»

Сериалу «Властелин колец: Кольца власти» не удалось поразить каждого зрителя и критика, зато шоу вызвало бурные обсуждения в Сети, которые растянутся ещё на многие недели.

О сериале успел высказаться даже Илон Маск. Он раскритиковал шоу, сказав, что автор трилогии «Властелин колец» и «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкин «переворачивается в гробу». На это высказывание отреагировал писатель Нил Гейман, который ранее назвал хейтеров шоу расистами.

По словам Геймана, Маску не стоит лезть в ту сферу, в которой он совсем не разбирается. Ведь сам Гейман не лезет в его дела с «Твиттером».

Илон Маск не приходит ко мне за советом о том, как ощутить провал от попытки купить «Твиттер», и я не обращаюсь к нему за критикой фильмов, сериалов или литературы.

Для просмотра уже доступны два эпизода. Третий выйдет 9 сентября.