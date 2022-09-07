«Союзмультфильм» хочет делать игры с NFT — на это пообещали выделить 243 млн рублей

СМИ сообщили, что компания «Союзмультфильм» планирует создавать видеоигры с героями мультфильмов в виде NFT-токенов, а делать всё это планируется на базе блокчейн-платформы Polygon.

Коммерческий директор студии Владимир Чибисов отметил, что сейчас у молодёжи есть интерес к игровой индустрии, поэтому было принято такое решение.

У молодёжи есть сейчас большой интерес к геймингу, мы планируем с компанией Polygon на базе этой платформы, я уже немножко вперёд забегаю, создавать игровые пространства, чтобы герои «Союзмультфильма» в виде NFT при помещении в игровую платформу обладали некими характеристиками, которые можно апгрейдить, использовать какие-то игровые ресурсы внутри этой платформы.

Чибисов также отметил, что игры должны учить чему-то хорошему и нести добро. Ещё стало известно, что Polygon готова выделить на проекты «Союзмультфильма» более $ 4 млн (примерно 243 млн рублей).