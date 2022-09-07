Аналитики The International 2022 по Dota 2 впервые не будут работать с места проведения
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По информации сразу нескольких источников, организаторы The International 2022 планируют организовать студию освещения удалённо. Впервые в истории главного турнира по Dota 2 комментаторы и аналитики не будут присутствовать на стадионе, на котором пройдёт чемпионат.
Слухи также подтвердил в своих соцсетях Ярослав NS Кузнецов. При этом он отметил, что из другого места будут работать только приглашённые аналитики, а комментаторы осветят матчи турнира с места событий.
Вообще, это так себе, если честно. Люди не на месте проведения не могут полноценно впитать вайб: соответственно, и передать атмосферу турнира тоже не смогут. Не знаю, с чем связано сие нововведение — вероятно, с экономией, но это не точно.
По данным UpComer, англоязычные аналитики будут работать на The International 2022 из студии в Осло. Где будет находиться русскоязычная студия, пока неизвестно.
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