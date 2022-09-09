Сериал по «Властелину колец» оценили в России так же, как фильм «Зелёный слоник»

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» встретили, мягко говоря, смешанно. Шоу уже поругали за плохой сценарий, невнятную связь с «Властелином колец» и актёрский состав.

Так, на сайте «Кинопоиск» у сериала набрался рейтинг в 5,5 баллов на основе 17,8 тыс. оценок. Забавно, что точно такой же показатель на «Кинопоиске» у картины «Зелёный слоник». Оценка постоянно скачет, и вот, к примеру, пару дней назад рейтинг «Зелёного слоника» был чуть больше, чем у сериала.

Кстати, третий эпизод «Колец власти» вышел сегодня на Prime Video. Его оценили чуть лучше, чем первые две серии. Всего в первом сезоне шоу будет восемь эпизодов. Действие шоу разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец»

Премьера четвёртой серии состоится уже скоро, 16 сентября.