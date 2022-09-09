Хакеры мешают стримить известным киберспортсменам по Dota 2, атакуя их союзников

Сразу несколько популярных игроков по Dota 2 столкнулись с проблемой, которая мешает им проводить прямые трансляции. Во время эфира их тиммейты становятся жертвами DDoS-атак от неизвестного хакера или целой группировки.

С проблемой уже столкнулись керри BetBoom Никита Daxak Кузьмин, Данил Dendi Ишутин и Богдан Iceberg Василенко. Когда они запускают Dota 2 на стриме, то не могут довести игру до конца — злоумышленники атакуют компьютеры других участников матча, отключая их от сервера.

Подобное происходит почти в каждой новой игре: из-за этого киберспортсмены вынуждены заранее завершать трансляции.

Фото: Cybersport

Разработчики Dota 2 из компании Valve пока никак не отреагировали на ситуацию. Пользователи опасаются, что уязвимость в работе игры может повлиять на матчи The International 2022.