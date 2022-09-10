Ceb вернётся на про-сцену Dota 2, если соберёт $ 100 тыс. на благотворительность

Двукратный победитель The International 2022 Себастьян Ceb Дебс опубликовал список заданий, которые готов выполнить за определённую сумму пожертвований в фонд Z Event — благотворительный проект французских стримеров и блогеров.

Если экс-капитан OG соберёт $ 250, пользователи смогут выбрать персонажей, на которых Дебс проведёт следующие пять матчей в Dota 2. После достижения суммы в $ 1,5 тыс. он сыграет с подписчиками в формате «пять на пять», за $ 10 тыс. Себастьян готов побрить бороду и оставить только усы, как у бывшего тиммейта Topson.

Последняя награда открывается после того, как подписчики Ceb отправят на благотворительность более $ 100 тыс. — экс-киберспортсмен пообещал собрать команду на следующий сезон Dota Pro Circuit и попытаться пройти открытые отборочные соревнования во второй дивизион профессиональной лиги.

Себастьян Ceb Дебс завершил карьеру осенью 2021 года, однако иногда выступает за OG как игрок замены. На мэйджоре ESL One Stockholm 2022 команда с французом на пятой позиции смогла одержать победу, заработав $ 200 тыс.