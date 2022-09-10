Xakoda о поражении VP на отборах TI11: не ожидали, что так получится. Но не время унывать

Саппорт российской команды Virtus.pro по Dota 2 Егор Xakoda Липартия во время личной трансляции на Twitch рассказал о настроении и планах коллектива после поражения в финале квалификации на The International 2022.

Киберспортсмен признал, что тиммейты расстроены неудачей, но мотивированы перед межрегиональной квалификацией последнего шанса в Сингапуре.

Как настроение? Все расстроились, конечно же, — не ожидали, что так получится. Но не время унывать, нам ещё готовиться к Last Chance Qualifier. Будем стараться показать свою лучшую игру, выбиться на The International и доказать, что мы хоть чего-то стоим.

В финале квалификации к The International 2022 по Dota 2 Virtus.pro проиграла BetBoom Team со счётом 0:3. Теперь команда попытается отобраться на главный турнир года через дополнительный ивент Last Chance Qualifier, который пройдёт с 8 по 12 октября в Сингапуре.