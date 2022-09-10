Xakoda о поражении VP на отборах TI11: не ожидали, что так получится. Но не время унывать
Поделиться
Саппорт российской команды Virtus.pro по Dota 2 Егор Xakoda Липартия во время личной трансляции на Twitch рассказал о настроении и планах коллектива после поражения в финале квалификации на The International 2022.
Киберспортсмен признал, что тиммейты расстроены неудачей, но мотивированы перед межрегиональной квалификацией последнего шанса в Сингапуре.
Как настроение? Все расстроились, конечно же, — не ожидали, что так получится. Но не время унывать, нам ещё готовиться к Last Chance Qualifier. Будем стараться показать свою лучшую игру, выбиться на The International и доказать, что мы хоть чего-то стоим.
В финале квалификации к The International 2022 по Dota 2 Virtus.pro проиграла BetBoom Team со счётом 0:3. Теперь команда попытается отобраться на главный турнир года через дополнительный ивент Last Chance Qualifier, который пройдёт с 8 по 12 октября в Сингапуре.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
19:44
-
17:46
-
17:05
-
16:30
-
15:34
-
15:33
-
14:59
-
14:16
-
14:09
-
13:36
-
13:24
-
12:57
-
12:29
- 9 сентября 2022
-
23:32
-
23:18
-
23:09
-
22:37
-
22:33
-
22:27
-
21:56
-
21:11
-
20:24
-
19:37
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
17:37
-
17:27
-
17:15
-
16:40
-
16:09
-
16:07
-
16:06
-
15:56
-
15:21
Партнерский контент