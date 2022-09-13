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Дата выхода FIFA 23 Web App и FIFA 23 Companion App

EA раскрыла дату запуска приложений для FIFA 23
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Менеджер по работе с сообществом из Electronic Arts объявил, что веб-приложение для FIFA 23 запустится 21 сентября, а FIFA 23 Companion App для управления Ultimate Team с мобильных устройств стартует на день позже, 22-го числа.

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Что можно делать через приложения?

  • Создавать свои составы для FIFA 23
  • Совершать операции в магазине и покупать паки
  • Получать награды FUT без необходимости заходить в игру через консоль или ПК
  • Полноценно пользоваться трансферным рынком

FIFA 23 выйдет 30 сентября на ПК и консолях, но покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play смогут начать новый сезон на три дня раньше, 27 сентября. На PS5, Xbox Series и ПК впервые добавят возможность играть друг с другом, а на ПК впервые выпустят техническую новую версию.

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