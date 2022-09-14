Valve обновила Battle Pass в Dota 2 — теперь прокачать боевой пропуск стало гораздо проще

Разработчики Dota 2 обновили ивент Battle Pass, посвящённый предстоящему турниру The International 2022. Valve объяснила, что решилась на изменения после жалоб игроков на то, что получить награды из пропуска слишком сложно.

Теперь владельцы Battle Pass будут получать очки боевого пропуска, просто играя в Dota 2. За победу Valve начислит 200 поинтов, за поражение — 100. Всего каждую неделю можно будет получить до 2 000 баллов или 2 уровня Battle Pass.

Кроме того, были переработаны награды за задания недели. Достаточно будет собрать две звезды, чтобы получить 1 000 очков, а во время бонусных недель это принесёт вам сундук с уровнями Battle Pass (раньше его давали за три).

Valve также извинилась за перебои в работе Dota Plus — после выхода боевого пропуска сервис перестал рекомендовать актуальные для игры предметы. В качестве компенсации те подписчики, которые сыграли хотя бы один матч с 1 сентября, получат бесплатный доступ к Dota Plus на неделю.