Alliance вылетела с отборочных на The International 2022, проиграв команде стримеров

Состав шведского клуба Alliance по Dota 2 завершил выступление на европейской квалификации к The International 2022.

В первом раунде нижней сетки европейская пятёрка уступила команде Team Bald Reborn, за которую выступают популярные стримеры Жан Gorgc Стефановски и Стив Xcalibur Йе — матч завершился со счётом 1:2.

Фото: Liquipedia.net

Alliance не только потеряла последний шанс сыграть на главном турнире года, но и продолжила неприятную серию без побед в официальных матчах — последний раз команда выигрывала ещё в апреле.

Владелец клуба и чемпион The International 2013 Джонатан Loda Берг уже извинился перед болельщиками и назвал этот сезон худшим в истории команды.

Состав Alliance по Dota 2:

Николай Nikobaby Николов;

Аливи w33 Омар;

Ярослав Limitless Паршин;

Адам Aramis Мороз;

Андрей Dukalis Куропаткин.

Европейская квалификация к чемпионату мира по Dota 2 проходит с 13 по 17 сентября в онлайн-формате.