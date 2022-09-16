Мбаппе, Месси и Неймар. EA представила лучших игроков Лиги 1 в FIFA 23

EA Sports продолжает представлять карточки лучших футболистов из различных чемпионатов в FIFA 23. В этот раз компания показала 23 лучших футболиста из Лиги 1. Безусловными лидерами стали Килиан Мбаппе и Лионель Месси — 91 балл. Замыкает тройку их одноклубник Неймар — 89 баллов.

23. Маттео Гендузи

22. Мартен Терье

21. Александр Ляказетт

20. Гаэтан Лаборде

19. Секо Фофана

18. Бенжамен Буриго

17. Димитри Пайет

16. Антони Лопеш

15. Кевин Фолланд

14. Фабиан Руис

13. Карлос Солер

12. Каспер Шмейхель

11. Преснел Кимпембе

10. Серхио Рамос

9. Ашраф Хакими

8. Виссам Бен-Йеддер

7. Марко Верратти

6. Кейлор Навас

5. Джанлуиджи Доннарумма

4. Маркиньос

3. Неймар

2. Лионель Месси

1. Килиан Мбаппе

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях. Покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play смогут начать новый сезон на три дня раньше 27 сентября.