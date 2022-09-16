KuroKy обновил свой же рекорд — капитан Nigma снова сыграл на всех героях в Dota 2

Немецкий киберспортсмен Куро KuroKy Салехи Тахасоми стал первым, кто использовал все 123 персонажа Dota 2 в профессиональных матчах.
Сегодня он провёл свою первую встречу на Primal Beast — этого героя добавили в соревновательный режим только в конце августа. Капитан Nigma выбрал нового персонажа в матче квалификации к The International 2022 с Team Secret: игру удалось выиграть, а сам Куро закончил её со статистикой 4/8/15.
Ранее KuroKy уже неоднократно устанавливал подобное достижение, но каждый год вынужден обновлять его из-за добавления в игру новых персонажей. Ближайший преследователь Йохан n0tail Сундштейн уже завершил карьеру, но успел сыграть лишь на 144 разных героях. У Арифа MSS Анвара из Soniqs — 113.
Фото: DatDota
К сожалению, рекорд станет слабым утешением для саппорта Nigma Galaxy: после победы с Primal Beast команда проиграла третью карту и лишилась шансов выйти на чемпионат мира The International 2022.
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